Принц Чарльз вылечился от коронавируса

Принц Чарльз вылечился от коронавирусной инфекцией. О том, что наследник престола заразился COVID-19, стало известно 25 марта, пишет Metro.



Сын королевы Великобритании Елизаветы II также прекратил соблюдать режим самоизоляции.



Пресс-секретарь принца Уэльского отметил, что 71-летний Чарльз чувствует себя хорошо.



Последнюю недделю он провел в поместье Балморал в Шотландии, где не прекращал работать.



Отметим, что анализ на коронавирус у его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской, показал отрицательный результат.



От кого заразился принц Чарльз коронавирусной инфекций неизвестно, поскольку до этого у него был плотный график с посещением многолюдных мероприятий.

