Принц Чарльз вылечился от коронавируса
Принц Чарльз вылечился от коронавирусной инфекцией. О том, что наследник престола заразился COVID-19, стало известно 25 марта, пишет Metro.
Сын королевы Великобритании Елизаветы II также прекратил соблюдать режим самоизоляции.
Пресс-секретарь принца Уэльского отметил, что 71-летний Чарльз чувствует себя хорошо.
Последнюю недделю он провел в поместье Балморал в Шотландии, где не прекращал работать.
Отметим, что анализ на коронавирус у его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской, показал отрицательный результат.
От кого заразился принц Чарльз коронавирусной инфекций неизвестно, поскольку до этого у него был плотный график с посещением многолюдных мероприятий.
Источник: Корреспондент
30.03 17:14