Принц Чарльз вылечился от коронавируса

Принц Чарльз вылечился от коронавируса

Принц Чарльз вылечился от коронавирусной инфекцией. О том, что наследник престола заразился COVID-19, стало известно 25 марта, пишет Metro.

Сын королевы Великобритании Елизаветы II также прекратил соблюдать режим самоизоляции.

Пресс-секретарь принца Уэльского отметил, что 71-летний Чарльз чувствует себя хорошо.

Последнюю недделю он провел в поместье Балморал в Шотландии, где не прекращал работать.

Отметим, что анализ на коронавирус у его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской, показал отрицательный результат.

От кого заразился принц Чарльз коронавирусной инфекций неизвестно, поскольку до этого у него был плотный график с посещением многолюдных мероприятий.