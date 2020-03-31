Болгария отложила переход на евро из-за пандемии

Власти Болгарии отложили на 2021 год начало процесса по переходу к использованию в качестве валюты евро на фоне пандемии коронавируса COVID-19 и ее негативного влияния на мировую экономику. Об этом сказал управляющий Болгарским народным банком (БНБ) Димитр Радев в интервью телеканалу Нова ТВ, обнародованном в понедельник, 30 марта.



Он заявил, что "график присоединения к банковскому союзу и участия в механизме валютных курсов более не является реалистичным".



При этом Радев считает незначительной отсрочку. Он отметил хорошее состояние банковского сектора Болгарии.



Ранее власти Болгарии заявляли о желании начать двухгодичный процесс перехода к евро в июле 2020 года.



Присоединение к Европейскому механизму валютных курсов (ERM II) и к Европейскому банковскому союзу является первым этапом вступления стран в зону евро. Страна-претендент должна продержаться два года в механизме стабилизации валют ERM II, прежде чем присоединиться к зоне евро.



Болгария вошла в состав ЕС в 2007 году.

