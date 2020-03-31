Часть туристов после возвращения с Бали сбежали из отеля в Киеве
Часть людей, которые после возвращения с Бали заселились в отель «Казацкий» в Киеве, сбежали.
Как говорится в сообщении в Facebook-паблике «Киев Оперативный», по словам беглецов, в отеле «нечеловеческие условия» – очень холодно и очень дорогое питание (по 1200 гривень в сутки).
«Люди добавляют, что даже готовы заплатить штраф, который составляет от 17 до 34 тысяч гривень, чтобы не жить в таких условиях. На место даже приехал министр инфраструктуры Криклий, который пытался договориться с людьми, но пока это никаких результатов не дало», – говорится в сообщении.
Источник: УНИАН
30.03 16:52
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