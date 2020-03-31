Зеленский в Раде призвал депутатов принять законы о рынке земли и банках

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал народных депутатов Украины проголосовать за законопроекты об отдельных вопросах функционирования банковской системы и рынке земли, которые необходимы для получения международной финансовой помощи.



"Для нас очень важна сегодня поддержка именно экономики Украины, людей, которые работают на предприятиях. Для нас очень важно, чтобы действительно состоялась подписание меморандума с Международным валютным фондом, и вы прекрасно знаете, что два главных условия – это закон о земле и банковский закон", - сказал он на внеочередном заседании парламента в понедельник.

