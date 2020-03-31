В Италии число заболевших коронавирусом превысило 100 тысяч

В Италии по состоянию на 30 марта число подтвержденных больных коронавирусом составило 101 739 человек. Из-за болезни только за предыдущие сутки умерли 756 человек. Всего в стране скончались 11 591 человек.



Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.



С начала эпидемии коронавируса в стране заболели 101 739 человек, за последние сутки зафиксировано 4050 новых случаев (на 4,1% больше, чем днем ​​ранее). За предыдущие сутки умерли 756 человек.



На сегодня в стране выздоровели уже 14 620 больных коронавирусом.



В настоящее время в Италии 75 528 человек с положительным тестом на коронавирус (цифра 101 739 учитывает в том числе умерших и тех, кто вылечился). Среди больных 27 795 пациентов госпитализированы с симптомами, из них 3981 находятся в отделениях интенсивной терапии, а 43 752 находятся в домашней изоляции.



Среди регионов лидером по количеству случаев остается Ломбардия - 42,161 случаев (+1154 в сутки, +2,8%). Далее следуют Эмилия-Романья - 13 531 больных (+412, + 3.1%), Венето - 8724 (+366, + 4.4%) и Пьемонт - 8712 (+506, + 6.2%).

