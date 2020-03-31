Путин и Трамп поговорили о коронавирусе и нефти

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран выразили общую озабоченность из-за распространения в мире коронавирусной инфекции, а также поделились информацией о мерах, которые Россия и США предпринимают для борьбы с COVID-19. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Президенты России и США договорились о возможном более тесном взаимодействии стран для борьбы с заболеванием, а также о консультациях двух стран на рынке нефти на уровне министерств энергетики России и США.

