На Тернопольщине медики увольняются из-за COVID-19

В Тернопольской области в Монастыриском районе медперсонал начал писать заявления на увольнение после того, как в районе 25 медиков заразились коронавирусом, заявил замглавы РГА Павел Дронь.



"Несколько заявлений написано на увольнение. Они, видимо, будут уволены, если они не хотят (работать - ред.), и будут приняты на работу другие", - сказал чиновник.



Он допускает, что вскоре в районе может возникнуть нехватка медперсонала, на данный момент медиков достаточно.



Перед этим сообщалось, что на Тернопольщине короновирусом заразился 21 медик. Среди зараженных: семь врачей, восемь медсестер, шесть младших медсестер.

