Рейнольдс снимется в экранизации игры Dragon’s Lair

Голливудский актер Райан Рейнольдс появится в экранизации культовой видеоигры Dragon’s Lair. Об этом сообщает Hollywood reporter.



Актер сыграет в ленте по игре Логово дракона главную роль. Кроме того, звезда выступит продюсером проекта.



Ленту снимет популярный стриминговый сервис Netflix. Для Рейнольдса этот проект станет третьей совместной с сервисом работой. Ранее актер работал над фильмом "6 футов под землей", и Красное уведомление. Съемки последнего были отложены из-за коронавируса.



Компьютерная игра Dragon’s Lair вышла в 1983 году. По ее сюжету, рыцарю Дирку Бесстрашному предстоит спасти принцессу Дафну от дракона и разбить магию злого волшебника Мордрока.





