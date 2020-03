Элтон Джон организовал онлайн-концерт

Британский певец Элтон Джон устроил онлайн-концерт iHeart Living Room Concert for America on FOX, чтобы поддержать всех тех, кто сейчас находятся в больницах или на карантине. В рамках этого концерта прямо из своих домов по видеосвязи выступили Билли Айлиш, Сэм Смит, Мэрайя Кэри, Алиша Киз, Тим Макгроу и другие. Выступления звезд транслировали телеканалы Fox и iHeartMedia.



Кроме того, специально для этого концерта воссоединилась популярная в 1990-е годы группа Backstreet Boys. Каждый из участников легендарного бойз-бэнда записал из своего дома отрывок хита I want it that way, и из этого смонтировали клип. Вышло очень бодро!