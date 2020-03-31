Соленая пища снижает эффективность иммунной защиты

Боннский университет выяснил: обилие соли в рационе не только приводит к повышению кровяного давления, но и подрывает работу иммунной системы. Эксперименты с грызунами показали: животные, питавшиеся соленой пищей, пострадали от более тяжелой и трудноизлечимой инфекции почек и мочевыводящих путей, вызванной E.coli, чем животные из контрольной группы, питавшиеся нормально.



Оказалось, когда почкам требуется вывести из организма с мочой очень много соли, включается биологический механизм, побочным эффектом которого становится подавление антибактериальной активности нейтрофилов. Это иммунные клетки, защищающие от инфекций. Аналогичный результат был получен, когда мышей заражали листериями (патоген, вызывающий отравление).



На фоне обилия соли в рационе животных отмечалась высокая концентрация патогенов в селезенке и печени (в 100-1000 раз выше, чем у животных из контрольной группы). Выводы подкрепляют и эксперименты с людьми. Сообщается, что добровольцы в течение недели получали с пищей на шесть граммов соли больше, чем обычно (эквивалентно порции из двух бургеров или двух порциях картофеля фри). Через неделю подобного режима был проведен анализ крови. Выяснилось, что нейтрофилы проявляли сниженную активность.

