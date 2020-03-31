Растительная диета может предотвратить астму

А вот молочные и жирные продукты, напротив, повышают риск развития данного недуга, пишет Eurek Alert. Исследователи проверили влияние рациона на состояние астматиков. Их интересовали фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и прочие продуты с высоким содержанием клетчатки. Также в поле внимания попали молочные продукты и продукты с высоким содержанием насыщенных жиров.



Один эксперимент показал: у пациентов с астмой, которые в течение восьми недель сидели на растительной диете, в большей степени пропадала необходимость в лекарствах, а симптомы становились менее выраженными. Другой эксперимент, длившийся год, показал, что растительная пища помогает увеличить объем выдыхаемого воздуха и прочих важных показателей работы легких.



Растительная пища, как известно, богата клетчаткой и антиоксидантами, помогающими уменьшить воспаление. А вот молочные продукты и продукты с насыщенными жирами опасны - повышают уровень воспаления, тем самым, усугубляя состояние пациентов.

