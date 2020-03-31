Пограничники задержали экспортеров медицинских масок в Испанию и Китай

Экспортеров медицинских масок в Испанию и Китай задержали на Украине, сообщается в понедельник на сайте Госпогранслужбы.



Ажиотаж вокруг медицинских масок возник на фоне пандемии коронавируса в мире. Кабмин Украины запретил с 12 марта экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты население.



"Оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины узнали о возможной незаконной реализации медицинских масок и респираторов украинского производства. В феврале-марте крайне востребованные средства защиты вывозили с Украины в Испанию и Китай. Правоохранители установили круг лиц, возможно причастных к незаконной сделке. Как оказалось, работники двух харьковских предприятий по заниженной цене реализовали гражданину Китая для дальнейшего экспорта более 300 тысяч средств защиты дыхания", - сообщила пресс-служба.



По подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах суд санкционировал проведение обысков. Они проводились на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях Украины. По результатам обысков в складских и производственных помещениях, офисах и фактических местах проживания фигурантов производства правоохранители обнаружили и изъяли документы, электронные носители информации, свидетельствующие о покупке и последующей продаже медицинских масок, черновые записи, мобильные терминалы, банковские карточки, ноутбуки, USB-накопители, образцы масок, 243 тысячи долларов и 14,5 тысячи евро.



Следственно-оперативные действия продолжаются.

