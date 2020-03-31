Какие правила обязательно должен соблюдать ребенок в транспорте

Основа нашего современного мира сейчас – это движение. Поэтому даже дети часто используют общественный транспорт. Как говорит сайт https://piterskie-zametki.ru/, причин может быть несколько. Кто-то живет далеко от школы, кому-то требуется ехать на дополнительное занятие или кружок.

Если речь идет о школьном автобусе, детей сопровождают взрослые, которые ответственны за поведение младшего поколения и его безопасность. Но, если ребенок едет в транспорте самостоятельно, ему необходимо знать определенные правила поведения.

Родители обязаны рассказать ребенку правила поведения в общественном транспорте. Интересную информацию по этому поводу можно найти на сайте "Piterskie-Zametki.ru".

Давайте рассмотрим основные правила:

нет необходимости заходить в транспорт в момент, когда он пришел. Нужно сначала выпустить всех людей, затем спокойно зайти, соблюдая очередь;

ребенок часто берет с собой портфель или сумку. В транспорте нужно держать такие вещи в руках, а не на плече, так как это может мешать пассажирам;

сейчас очень многие едут с телефонами в руках или книгой. Невежливо смотреть или заглядывать через плечо. У всех людей есть право на собственное пространство;

в общественном транспорте нельзя расчесывать волосы, использовать косметику. Это может создавать затруднения для других и выглядеть неприлично. Но если ребенок очень сильно испачкался, конечно, может привести себя в порядок;

сидеть в общественном транспорте необходимо аккуратно, занимая только свое место;

не стоит употреблять пищу в транспорте. Как говорит сайт "Питерские заметки", может кому-то мешать запах, есть риск испачкать соседа или салон автобуса, например. Исключением является случаи, если дорога длится несколько часов;

может случиться, что ребенок почувствует себя нехорошо в дороге. Можно вежливо попросить освободить место, если все занято, и объяснить ситуацию;

в дороге можно пользоваться телефоном – слушать музыку или смотреть фильм, но другим пассажирам будет неприятно слышать большую громкость или другие звуки. Следует использовать наушники;

если ребенок использует зонт, нужно быть осторожным, чтобы каплями от дождя не намочить других пассажиров. Для этого нужно закрыть зонт на остановке, а внутри транспорта сложенный зонт стараться осторожно опустить, чтобы стекла вода. Выйдя из транспорта, открыть зонт нужно не в дверях, а в некотором расстоянии от человека, чтобы не забрызгать каплями или случайно не ударить человека.

Все эти советы будут действенны, если каждый родитель донесет эту информацию до своего чада. Тогда в общественном транспорте будет меньше конфликтных ситуаций, а вежливых и воспитанных детей станет больше.