Резиновые сапоги как средство индивидуальной защиты

В интернет-магазине OZON рассказали, как правильно покупать резиновые сапоги и чем руководствоваться при выборе. OZON — один из ключевых поставщиков рабочей одежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Украине.



Для чего нужны резиновые сапоги

Главное назначение — защита ног от влаги (влагостойкая рабочая обувь — https://www.ozon.com.ua/catalog/vlagostoykaya-obuv/) и агрессивных сред. Это актуально на химических производствах и там, где процесс связан с высокой влажностью и загрязненностью поверхностей. Речь о сельском хозяйстве, животноводческой сфере, пищевой промышленности.

Купить рабочую обувь (https://www.ozon.com.ua/catalog/spetsobuv/) из поливинлхлорида (ПВХ) и других полимерных и синтетических материалов можно в интернет-магазине OZON. Компания предлагает модели собственного производства и является представителем в Украине бренда Lemaire Securite (Франция).

Сапоги бывают клееные и цельнолитые. Последние служат дольше. Они не имеют склеиваемых частей, а представляют собой единое целое.

Как выбрать

Изделие не должно иметь царапин и прочих механических повреждений, резина не должна расслаиваться, поверхность — ровная и гладкая, без наслоений и налета. Подкладка сапог должна прочно соединяться с основным материалом.

Химзащита

Все изделия из каталога магазина проходят испытания. Сопротивляемость жирам и нефтепродуктам определяют, выдерживая образцы в среде из изооктана и толуола не менее 70 ч. Такому же испытанию подвергают при проверке на химическую стойкость — в растворе серной, соляной кислот и каустической соды.

Размерная сетка и требования

Мужская размерная сетка — с 247 до 307 мм, женская — от 225 до 270.

Все сапоги снабжены текстильной подкладкой, имеют рифленые подошву (муж. — от 8 мм, жен. — от 6 мм) и каблук (от 22 и 17 мм соотв.). Зимние модели дополнены теплой съемной стелькой.

Максимальный вес: 970 и 670 г для мужской и женской модели соотв. Рыбацкие сапоги — максимум 1410 г.

Гарантия — 90 дней носки или год хранения. Как отмечают в OZON, стандартный срок ношения резиновой обуви — не меньше года.

О компании

Конечно, ассортимент продукции, представленной в каталоге интернет-магазина OZON, не ограничивается рабочей влагозащищенной обувью. Компания поставляет спецодежду, обувь и аксессуары из категории СИЗ с 1994 г. OZON обеспечивает средствами индивидуальной защиты все отрасли промышленности и аграрного сектора в Украине. Клиентская база магазина включает более 8000 предприятий — мелких средних и крупных, — которые сотрудничают с OZON постоянно и на 100% покрывают свои потребности в спецодежде, обуви и аксессуарах для индивидуальной защиты сотрудников.

Подробнее об ассортименте компании можно узнать по телефону (044) 390-77-86.