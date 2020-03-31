В Украине зафиксировано 549 случаев COVID-19

В Украине зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.



"По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев", - говорится в сообщении.



Винницкая область - 36 случаев;

Волыньская область - 3 случая;

Днепропетровская область - 9 случаев;

Донецкая область - 6 случаев;

Житомирская область - 5 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 45 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

г. Киев - 107 случаев;

Киевская область - 52 случая;

Львовская область - 6 случаев;

Луганская область - 2 случая;

Одесская область - 11 случаев;

Полтавскяа область - 1 случай;

Ровненская область - 13 случаев;

Сумская область - 10 случаев;

Тернопольськая область - 78 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 3 случая;

Черновицкая область - 90 случаев;

Черкасская область - 50 случаев;

Черниговская область - 2 случая



Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.