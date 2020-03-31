В Украине зафиксировано 549 случаев COVID-19
В Украине зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.
"По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев", - говорится в сообщении.
Винницкая область - 36 случаев;
Волыньская область - 3 случая;
Днепропетровская область - 9 случаев;
Донецкая область - 6 случаев;
Житомирская область - 5 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 13 случаев;
Ивано-Франковская область - 45 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
г. Киев - 107 случаев;
Киевская область - 52 случая;
Львовская область - 6 случаев;
Луганская область - 2 случая;
Одесская область - 11 случаев;
Полтавскяа область - 1 случай;
Ровненская область - 13 случаев;
Сумская область - 10 случаев;
Тернопольськая область - 78 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 1 случай;
Хмельницкая область - 3 случая;
Черновицкая область - 90 случаев;
Черкасская область - 50 случаев;
Черниговская область - 2 случая
Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.