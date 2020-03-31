Германия и Франция сделали заявление по Донбассу

Сепаратисты на Донбассе препятствуют работе наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе под прикрытием пандемии коронавируса COVID-19. Об том говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан, обнароованном накануне.



Как указали дипломаты в совместном заявлении, наблюдатели должны иметь возможность безопасно и свободно передвигаться по всей территории Украины, а "пандемия коронавируса не должна становиться предлогом для того, чтобы ограничивать свободу передвижения членов СММ и их возможности по выполнению своих задач".



Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан "очень озабочены" ограничениями, с которыми сталкиваются сотрудники СММ ОБСЕ в Украине с 21 марта.

