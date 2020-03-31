Почти 5 тыс. граждан вернулись в Украину из-за рубежа в понедельник - Госпогранслужба

В понедельник, 30 марта, количество пропускных операций на границе Украины уменьшилось до 10 тыс., в частности около 4,8 тыс. украинцев вернулись на Родину, сообщает Государственная пограничная служба Украины.



"За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили 10 тыс. пропускных операций. Почти половина их - около 4,8 тыс. - это пропуск граждан Украины из-за рубежа. Эти показатели существенно уменьшились по сравнению с предыдущими сутками. Утром 31 марта в пунктах пропуска отсутствуют очереди из путешествующих собственным транспортом и пешеходов", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины во вторник утром.



В понедельник 1,3 тыс. человек прибыли на пункты пропуска без собственного транспорта, и для их перевозки при содействии Госпогранслужбы Украины привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС.



Помимо этого за прошедшие сутки выехали из Украины почти 4 тыс. человек, в том числе 1.3 тыс. иностранцев.



Также пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 6.1 тыс. человек.



"По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки", - отмечает Госпогранслужба.



Также в соответствии с решением правительства Украины об обязательной обсервации (изоляции) в течение 14 дней после пересечения государственной границы из аэропорта "Борисполь" (Киевская обл.) пассажиры авиарейсов из Катара были направлены в определенные специализированные учреждения.

