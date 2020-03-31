В Японии планируют выдавать права пользователям дронов

Японские власти планируют разработать систему, которая обяжет владельцев дронов получать права на пользование устройством, которое будет летать вне поля зрения оператора.



Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на правительственные источники.



«Правительство (Японии - ред.) планирует разработать систему по выдаче прав для владельцев дронов, чьи аппараты будут летать вне поля зрения оператора», - сказано в сообщении.



Отмечается, что такие права могут появиться уже в 2022 году. В то же время будут действовать возрастные ограничения для владельцев аппаратов.



Операторы беспилотников также должны будут здать письменные и практические экзамены перед получением удостоверения.



Сам документ будет действителен в течение определенного периода, и необходимо будет его обновлять.



Отмечается, что незаконное использование беспилотников может привести к аннулированию действующего документа.



В правительстве надеются, что благодаря дронам можно будет доставлять медикаменты или помогать правоохранителям во время патрулирования.

