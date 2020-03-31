Правительство ожидает в 2020 г. падения ВВП почти на 5%

Макроэкономический прогноз, на котором строились поправки в государственный бюджет, предполагает падение экономики в 2020 году на 4,8% ВВП, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.







"Это сбалансированный макроэкономический прогноз... Конечно, при том прогнозе оптимистическом, который был составлен на начало года, когда мы не предвидели эпидемии коронавруса, прогноз был +3,7%, сейчас -4,8% ВВП", – сказал Шмыгаль в эфире "Свобода слова" 30 марта.



Этот расчет согласован с международными партнерами, добавил премьер.



"Я не могу назвать его ни оптимистическим, ни пессимистическим - это расчет", - сказал он.

