За минувшие сутки в Киеве коронавирус подтвержден у пяти человек

За минувшие сутки коронавирус подтвержден у пяти человек, всего в столице инфицированных covid-19 107 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



"За минувшие сутки в Киеве вирус затронул еще пятерых человек", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в полдень вторника.



По его словам, всего в Киеве лабораторно подтвержден диагноз у 107 человек.



Кличко сообщил, что заболели четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина – медицинский сотрудник – возрастом 55 лет.



"Один из пациентов находится в Александровской больнице, четверо находятся дома на самолечении", - уточнил мэр Киева.



Также он сообщил, что на сегодняшний день экспресс-тестами в столице протестировано 1,9тыс человек.

