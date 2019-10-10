В Раде заблокировали подписание закона о рынке земли

В Верховной раде Украины заблокировали подписание законопроекта о рынке земли, принятого парламентом в ночь на 31 марта. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.



Так, на сайте парламента опубликованы два проекта постановлений №№2178-10-П - 2178-10-П1 "Об отмене решения Верховной рды о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обращении земель сельскохозяйственного назначения (регистр. №2178-10 от 10.10.2019 года)". Авторы постановления - два внефракционных нардепа.

