Кличко рассказал о штрафах за нарушение обсервации и карантина

Мониторинговый центр в Киеве будет контролировать соблюдение режима самоизоляции и помогать тем, кто изолировался, при необходимости вовремя получить медицинскую помощь. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга сегодня, 31 марта.



Так, Кличко сообщил, что ответственность за нарушение карантина, самоизоляции или обсервации будет следующая:



Первое нарушение - 17 тысяч гривен;



Второе нарушение - 34 тысячи гривен;



Третье нарушение - криминальная ответственность.



Также Кличко отметил, что киевляне также должны приобщиться к процессу борьбы с коронавирусом и предоставлять информацию об известных им случаях или контактирующих с больными коронавирусом лицами.

