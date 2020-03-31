Ювентус может продать Роналду из-за кризиса

Ювентус рассматривает возможность продажи своего нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает A Bola со ссылкой на Il Messaggero.



По информации источника, клуб рассматривает три варианта выхода из кризиса, обусловленном пандемией коронавируса.



Согласно первому варианту, португальца могут продать за 70 миллионов евро. В двух других случаях Роналду останется в команде, но или до 2022 года, пока не закончиться действующий контракт, или с возможностью продлить соглашение, но с существенным сокращением зарплаты.

