Цена на российскую нефть упала до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals обновила очередной антирекорд и рухнула до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media во вторник, 31 марта.



Отмечается, что цена на этот сорт в Северо-Западной Европе в абсолютном исчислении по сравнению с пятницей снизилась еще на $3,2 за баррель, до минимального уровня с марта 1999 года.



Скидка на Urals относительно Североморского датированного (аналог Brent) осталась прежней – $4,75 за баррель. Это максимальное значение дисконта с июня 2008 года.



Стоимость партий Urals объемом по 80 тысяч тонн в Средиземноморье в абсолютном выражении уменьшилась с пятницы по понедельник на $3,2 за баррель, до минимального значения с июня 1999 года – $15,25 за баррель. Скидка на этот сорт относительно эталона также не изменилась – $2,50 за баррель. Дисконт на российскую нефть остается на самом высоком уровне с мая 2018 года.



Также указано, что 31 марта фьючерсы на Brent на бирже Ice начали медленно дорожать, поскольку трейдеров ободрила новость о возможном сотрудничестве России и США в стабилизации рынков. Накануне эта тема обсуждалась во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.



"Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки. Спрос на многие нефтепродукты в мире резко уменьшился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ усугубило ситуацию и привело к увеличению предложения сырья на мировом рынке", – пишет агентство.

