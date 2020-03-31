Украинцам на обсервации будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день

Гражданам Украины, которые вернулись в страну из-за пандемии коронавируса и находятся на обсервации, будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания. Сообщается, что на совещании у президента Владимира Зеленского обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию.



"Было решено, что им делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. При отрицательном результате, то есть отсутствии инфицирования коронавирусом, людей будут отправлять на самоизоляцию домой", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что рост оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля. Кроме того, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что пассажиропоток снизился вдвое, и очередей на границе уже нет.



А министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в условиях карантина снизилось число преступлений и дорожно-транспортных происшествий.

