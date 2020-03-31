В Туркмении запретили слово «коронавирус», людей в масках будут задерживать

Власти Туркмении повсеместно запретили употребление слова «коронавирус», сообщает международная организация «Репортеры без границ».



По данным местных журналистов, о коронавирусной инфекции не упоминается в государственных СМИ или медицинских брошюрах, распространяемых в школах, больницах и на производствах.



Люди, носящие на улицах защитные маски или говорящие о пандемии, рискуют быть арестованными, утверждает представитель «Радио Азатлык» (туркменское подразделение «Радио Свобода»).



«Таким радикальным исключением из туркменского словаря слова „коронавирус“, чтобы скрыть всю информацию о пандемии, правительство Туркмении подвергает опасности своих граждан», — заявляют «Репортеры без границ».



По официальным данным, в Туркмении не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. В середине марта глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов рекомендовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом гармалы.

