Украинцы назвали главные страхи от эпидемии коронавируса

Украинцы боятся как заражения коронавирусом, так и финансовых потерь, и лишь 7% не боятся последствий эпидемии. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens, проведенного в конце марта 2020 года.



По данным опроса, заражения коронавирусом (осложнений, смертей) боятся 43% респондентов, уменьшения регулярного дохода - 34% опрошенных, непредоставления надлежащей медицинской помощи - 33% респондентов, полной потери дохода - 29%, потери работы - 23%, убытков (например, сдача билетов) - 10%.



Кроме того, 26% респондентов указали на возможное отвлечение внимания общественности от принятия властью неправильных законов, решений, 17% - неправильные действия власти, злоупотребления (например, штрафы).





Опрос компании Info Sapiens проводился 25-29 марта методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров среди 809 респондентов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.