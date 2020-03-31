Глава ЕК призывает власти стран ЕС не переусердствовать с введением чрезвычайных мер

Любые чрезвычайные меры должны быть ограничены по времени, соразмерны, и не длиться бесконечно, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



"Кроме того, правительства должны обеспечить, чтобы такие меры подвергались регулярному контролю", - говорится в ее заявлении в связи с принятыми в некоторых странах ЕС мерами против эпидемии коронавируса.



Накануне парламент Венгрии утвердил новые чрезвычайные полномочия, которые предоставят правящей партии Фидес право распоряжаться указом без ограничения по времени, что вызвало протест правозащитных групп. Новый порядок в Венгрии предусматривает до пяти лет лишения свободы обвиняемых в распространении дезинформации, и до восьми лет для тех, кто нарушает карантинные меры.



"Европейский союз основан на ценностях свободы, демократии, верховенства закона и уважения прав человека, - заявила фон дер Ляйен. - Эти ценности являются общими для всех нас. Мы должны поддерживать и защищать их даже в эти сложные времена".



Она допустила, что в нынешние времена правительствам нужны инструменты, чтобы действовать быстро и эффективно для защиты здоровья граждан. Но важно, чтобы чрезвычайные меры не наносили ущерба основополагающим принципам и ценностям, изложенным в договорах ЕС, сказала глава Еврокомиссии.



Демократия не может работать без свободных и независимых СМИ. Уважение к свободе выражения мнений и правовой определенности имеют важное значение в нестабильные времена. Журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу свободно и точно, чтобы противостоять дезинформации и обеспечить гражданам доступ к важной информации, сказала фон дер Ляйен.

