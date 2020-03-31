Повышение оплаты труда медиков начнется с апреля

Увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется уже с апреля. Об этом во вторник, 31 марта, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании у президента Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.



"Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", - отметил Владимир Зеленский.



Также на совещании сообщалось, что в Украине уже готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывающих из-за рубежа.



Зеленский подчеркнул, что условия на объектах для обсервации должны быть комфортными для людей.



"Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно - для комфортного проживания", - подчеркнул глава государства.



В свою очередь секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что в эти объекты - гостиницы и санатории - уже направлены очки, костюмы и маски, которые защитят прибывших гостей.



Дополнительно обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию. Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. При отрицательном результате, то есть отсутствии коронавирусной инфекции, людей будут отправлять на самоизоляцию домой.

