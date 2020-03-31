Украина сражается не только с коронавирусом, но и с массовыми пожарами

«Утро с Интером» сообщает, что спасатели фиксируют все больше пожаров в лесополосах и парках. И отмечают – люди не хотят изолироваться, они выезжают жарить шашлыки на природу. Кроме того – сжигают мусор на дачах или просто ради развлечения поджигают сухостой.



«По данным наших активистов, больше всего пожаров сейчас на западе, севере и северо-востоке страны, – говорит председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. – Уже более 13 тысяч пожаров на открытых территориях и в естественных экосистемах зафиксировали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям с начала 2020 года. Только за два выходные дня на территории Киевской области было ликвидировано более 140 пожаров общей площадью более 200 гектаров. Во Львовской области – 136 случаев, в Житомирской – 54, в Днепропетровской – 22».



Жители столицы Украины облюбовали поймы Днепра и Десны для пикников. Но они забывают или не знают о том, что под ногами – торфяники, которым хватит и маленькой искры, чтобы начался пожар.



«За одну неделю наше подразделение совершило 41 выезд для тушения пожаров, ликвидации аварий и спасения людей», – говорит начальник 25-й государственной пожарно-спасательной части Киева Любомир Бусько.



В пламени пожаров гибнут насекомые, птицы, гнездящиеся в траве, животные. В Бориспольском районе охваченное огнем поле поглотило три дома – они сгорели дотла.







Тем, кому не жаль гибнущих живых существ, кто не беспокоится об экологии, стоит задуматься хотя бы о собственной безопасности, говорит Татьяна Тимочко. Вместе с листьями и травой горит и мусор: пластик, резина, полиэтилен. И в состав продуктов горения входят угарный газ, тяжелые металлы, канцерогенные соединения. С дымом в воздух высвобождаются диоксины – одни из наиболее ядовитых для человека веществ, которые могут вызвать мутации на клеточном уровне. Таким опасным коктейлем уже неделю вынуждены дышать жители густонаселенных районов Киева.



«Эти вещества вызывают раздражение и ожоги дыхательных путей, повышение уровня сахара в крови, действуют на углеводный обмен, вызывают головную боль, усталость, могут стать причиной возникновения онкологических заболеваний, снижают иммунитет человека и усиливают негативное течение хронических заболеваний, – предупреждает эколог. – Это особенно опасно в период пандемии COVID-19, когда каждому из нас нужно иметь силы и иммунитет для противостояния вирусу, который вызывает развитие и обострение респираторных заболеваний».



Увы, большинство украинцев не слушают экологов. А спасатели констатируют: работы у них сейчас много, как никогда. Хотя от них в том числе зависит успех изоляции страны — во время карантина они помогают дезинфицировать улицы, дома, подъезды. Но вместо того, чтобы сосредоточить все силы на противостоянии распространению коронавируса, они вынуждены бороться с человеческой глупостью и безответственностью.



За поджог травы закон предусматривает штраф – порядка 1200 гривен. Такой суммой поджигателя не испугаешь. Однако сейчас действуют правила противоэпидемической безопасности, согласно которым штрафы за поджог травы уже в разы больше: от 17 до 34 тысяч гривен! Это – если следовать букве закона. Но спасатель Любомир Бусько все же надеется, что получится достучаться до людей и повторяет: «Во время карантина мы остаемся на службе ради вас. Пожалуйста, оставайтесь дома ради нас».



