Кабмин разрешил больным коронавирусом посещать аптеки и продуктовые магазины

Находящиеся на самоизоляции больные коронавирусной болезнью или контактные лица могут в экстренных случаях посещать аптеки и магазины, соблюдая дистанцию 1,5 м и используя средства индивидуальной защиты (СИЗ). Соответствующие изменения в правительственное постановление "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (№ 211) Кабинет министров утвердил на заседании в минувшее воскресенье



"Лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны воздерживаться от контактов с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, а также от посещения общественных мест. Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра", - говорится в постановлении правительства.



Кроме того, устанавливается, что лица, находящиеся в контакте с больным коронавирусной болезнью и не нуждающиеся в госпитализации, являются лицами, которым необходим режим самоизоляции. Лечащий врач может самостоятельно определять срок самоизоляции больного коронавирусной болезнью.



Постановление также предусматривает обсервацию в отношении лиц, посещавших страны/регионы с местной передачей вируса (кроме водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным) в течение 14 дней после пересечения государственной границе в специализированных учреждениях, которые определяются Киевской городской, областными государственными администрациями.

