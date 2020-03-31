В ВОЗ заявили о приближении Европы к пику вспышки коронавируса

ВОЗ заявила о появлении признаков стабилизации вспышки коронавируса в Европе. Об этом сообщает Bloomberg во вторник, 31 марта.



Выводы основываются на том, что в Италии, наиболее пострадавшей стране в регионе, зафиксировано минимальное число новых случаев COVID-19 за последние две недели.



Италия и Испания приближаются к пику заболеваемости коронавирусом и все новые диагностированные случаи COVID-19 являются следствием заражения двухнедельной давности, считает глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.



При этом Euronews пишут, что рост числа зараженных в Италии в минувшие сутки снизился почти в два раза по сравнению с данными двухнедельной давности. Также в стране зафиксирован самый большой показатель выздоровевших с начала эпидемии.

