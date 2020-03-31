Миллиардер похвастался самоизоляцией на роскошной яхте

Американский продюсер и миллиардер Дэвид Геффен (David Geffen) похвастался самоизоляцией на роскошной яхте и был обруган пользователями сети. Скриншот из его Instagram-аккаунта, который на данный момент удален, появился в Twitter.



77-летний Геффен опубликовал в социальной сети фотографию 138-метрового судна Rising Sun, которое является самой большой частной яхтой в мире. «Изолировался на Гренадинах. Я надеюсь, что все в безопасности», — подписал он пост.



Подписчики раскритиковали знаменитость в комментариях за неуместное хвастовство во время пандемии коронавируса. «Только что Дэвид Геффен просто показал нам всем средний палец», «В конце концов пираты теперь знают его местонахождение», «Привилегии белых людей», — написали пользователи.

