Кабмин назначил Светлану Фоменко врио министра культуры и информполитики

Кабинет министров Украины назначил заместителя министра культуры и информационной политики Светлану Фоменко временно исполняющей обязанности министра.



В частности, распоряжениями №№356-359 от 29 марта, в связи с переименованием ведомства в Министерство культуры и информационной политики, правительство оставило за Фоменко должность заместителя министра культуры и информационной политики Украины по вопросам европейской интеграции, а также временно возложила на нее обязанности министра.



Также правительство постановило, что Артем Биденко будет продолжать работать в должности государственного секретаря Министерства культуры и информполитики.

