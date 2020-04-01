Названы смертельно опасные фрукты

Людям, регулярно принимающим лекарства, следует внимательно отнестись к составлению рациона и наличию в нем фруктов. Об этом рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина.



Она отметила, что в последнее время ученые все чаще говорят о потенциальном вреде грейпфрутов, которые в сочетании с медикаментами могут вызвать множество побочных эффектов и даже привести к летальному исходу. Такое действие цитрусовых объясняется наличием в их соке фуранокумаринов, блокирующих работу цитохрома P45 — фермента, который расщепляет и выводит лекарства.



"Бывали случаи, когда людям выписывали препараты от инфаркта и инсульта, а они запивали лекарство грейпфрутовым соком. Произойдет снижение давления, проявится гипоксия — кислородное голодание, и человек умрет", — предостерегла Соломатина.



Однако грейпфруты не единственные фрукты, которые способны "убить" человека, подчеркнула она.



"Например, помело нежелательно к употреблению, поскольку имеет такие же кислоты, как грейпфрут. Это касается лайма и даже яблока", — добавила собеседница издания.



Эти фрукты, как и грейпфрут, могут оказывать смертельно опасное воздействие на организм в сочетании с транквилизаторами, препаратами для потенции или антиаритмическими средствами, противозачаточными таблетками, антигистаминными лекарствами, обезболивающими. Всего насчитывается около 80 таких препаратов, сказала Соломатина.

