Ближайшие ночи в Украине будут холодными, дни – умеренно теплыми

В ближайшие сутки, 2 апреля, поле повышенного давления продолжит определять в Украине сухую, ночью и утром холодную, днем умеренно теплую погоду, сообщает Укргидрометцентр. В четверг - без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем около 0°. В Киеве - без осадков; температура ночью 1-3° мороза, днем 10-12° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 апреля самая высокая температура днем была 23,1 градусов тепла в 2017 году, а самая низкая ночью - 8,8 градусов мороза в 1931 году.



В пятницу, 3 апреля, в Украине без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.



В Киеве 3 апреля - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 13-15°.

