МИД призвал РФ обеспечить доступ врачей в "ЛДНР"

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия должна предоставить безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста, а также украинских врачей к населению на неподконтрольных Киеву территориях для проведения квалифицированного медицинского обследования и лечения зараженных коронавирусом. Соответствующее заявление в среду, 1 апреля опубликовано на сайте МИД Украины.



В министерстве подчеркивают, что Украина ранее привлекала внимание международного сообщества к неспособности препятствовать распространению коронавируса на оккупированных территориях.



"В условиях продолжения боевых действий и фактического закрытия оккупированной части Донбасса для СММ ОБСЕ, учреждений ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных неправительственных организаций, местные жители оказались в роли заложников, беззащитных перед угрозой пандемии", - отмечают в ведомстве.



МИД Украины настаивает, что Россия обязана обеспечить беспрепятственных доступ к оккупированным территориям, в том числе к участку украинско-российской государственной границы, согласно принятым в рамках Минских соглашений обязательствам.



В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что разделяют обеспокоенность Франции и Германии относительно отсутствия прогресса в процессе мирного урегулирования на Донбассе во время пандемии COVID-19, которая была выражена в совместном заявлении министров иностранных дел от 30 марта.



"Вместе с нашими партнерами по Нормандскому формату - ФРГ и Францией - мы призываем РФ, как сторону международного вооруженного конфликта, немедленно выполнить свои оборонные обязательства по Минским соглашениям, в частности обеспечить устойчивое прекращение огня на Донбассе", - подчеркивается в комментарии, обнародованном пресс-службой МИД Украины.

