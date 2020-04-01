80% украинцев опасаются затяжного кризиса – соцопрос

4% украинцев потеряли работу после введения в Украине карантина для противодействия распространения коронавирусной инфекции, 35% продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений. 29% - работают дистанционно, 32% - находятся в отпуске по собственному желанию.



Об этом, свидетельствуют результаты опросов, проведенных Социологической группой "Рейтинг" с 25 по 30 марта. При этом лишь две трети опрошенных отметили, что имели работу до введения карантина.



Почти 60% опрошенных отметили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц. 16% отметили, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев, 7% - до 3-х месяцев. 6% - до полугода, 3% - до года и более.



Почти 80% переживают, что в Украине наступит затяжной экономический кризис. Более двух третей взволнованы из-за того, что не смогут купить необходимые лекарства. Почти половина переживают из-за того, что не смогут купить необходимых продуктов (52% - не переживают из-за этого). Лишь 25% взволнованы из-за того, что придется отменить важные события или поездки, сразу три четверти - не переживают из-за этого.



В ходе исследования было опрошено две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. По тысяче респондентов было опрошено в ходе первой (25-27 марта) и второй волн (28-30 марта). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 4%. Метод опроса - CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

