Мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн за посещение магазина без маски

Мужчина, который находился в помещении продуктового магазина без маски, заплатит 17 тыс. грн штрафа за нарушение правил карантина, введенного в Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр судебной власти Украины.



"1 апреля 2020 года мужчину, который находился в помещении продуктового магазина без маски, Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17000 грн", - сообщает пресс-служба.



Сообщается, что вечером 30 марта 2020 года мужчина зашел в магазин "АТБ", без средств защиты, то есть находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты (медицинской или респираторной маски).



"Мужчина в судебном заседании не возражал против обстоятельств, указанных в протоколе и пояснил, что находился в магазине "АТБ" без маски. Вина мужчины подтверждается собранными материалами дела, которые исследованы в суде", - отмечается в сообщении.



Также мужчине придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн 40 коп. в пользу государства.

