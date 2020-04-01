Треть украинцев работают в обычном режиме

Среди украинцев, которые работали до введения карантина, 32% в конце марта находятся в отпуске по собственному желанию, 35% отметили, что продолжают работать в обычном режиме. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг, обнародованные в среду, 1 апреля.



При этом 29% отметили, что работают дистанционно, а 4% - потеряли работу.



Социологическая группа Рейтинг провела опрос методом CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: I волна 1000 респондентов (25-27 марта 2020), II волна 1000 респондентов (28-30 марта 2020). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%.

