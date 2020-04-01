В Киеве более полусотни туристов сбежали с обсервации

В Киеве с обсервации из отеля Козацкий сбежали более 50 человек, которые вернулись из-за границы. Об этом заявил заместитель министр внутренних дел Антон Геращенко в эфире 112 Украина.



По его словам, это люди, которых спецрейсом вернули из Катара несколько дней назад. Геращенко объяснил, что они смогли покинуть обсервацию "из-за законодательных неточностей".



"Мы не можем удерживать людей силой", — отметил Геращенко.



При этом заместитель главы МВД подчеркнул, что граждане сами должны понимать свою ответственность и будут выплачивать штраф.



"Силовых действий мы не применяли по данным лицам. Каждый, кто вышел из-под обсервации самовольно будет оплачивать штраф 17 тыс. грн. Это наказание за нарушение правил обсервации. Просто некоторые граждане очень богатые по сравнению с большинством населения Украины, могут себе позволить платить штрафы. За каждый выход из-под обсервации, а по тем, кто сбежал один раз будет контроль постоянный, будут платить по 17 тыс. грн за каждый выход", - отметил Геращенко.



Также в МВД призвали украинцев не подвергать риску заражения окружающих и заботиться об их здоровье.



"Надо, чтобы наши граждане также понимали важность собственной ответственности за то, если они заражены вирусом, заразят кого-то еще, то в таком случае мы будем придавать их уголовному наказанию по ст. 325 КК. На сегодняшний момент наша позиция четкая – МВД не согласовывает ни один прилёт ни одного чартера в Украину. Мы предлагаем всем нашим гражданам и требуем от вас, чтобы вы соблюдали условия обсервации", - подытожил Геращенко.

