Шмыгаль: мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на ежедневном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в Украине был остановлен рост цен на социально значимые товары, а некоторые продукты даже подешевели.



Кроме того, Кабинет министров разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с введенными в стране ограничительными мерами.



"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - отметил Шмыгаль.

