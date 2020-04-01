Путин перестал здороваться за руку - Песков

Президент России Владимир Путин изменил манеру приветствия и больше не здоровается за руку при личных встречах. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает в среду, 1 апреля, Интерфакс.



"Сейчас все держат социальную дистанцию, все это делают", - сказал Песков журналистам.



При этом Песков признал, что в случае поездки Путина в клинику в московской Коммунарке на прошлой неделе правило о тестировании всех собеседников главы государства на коронавирус соблюдено не было.



Накануне стало известно, что коронавирусом заболел главврач в больнице в Коммунарке Денис Проценко, с которым беседовал в больнице Путин.



"Мы не можем знать, проходил ли тогда Проценко тестирование, потому что он даже не знал, что к нему едет президент", - подчеркнул пресс-секретарь, пожелав медику скорейшего выздоровления.

