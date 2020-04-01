Как противостоять «карантинным мошенникам»? Советы экспертов «Касается каждого»

В периоды кризисов, катастроф и любых общественных потрясений активизируются, как правило, не только неравнодушные люди и волонтеры, искренне стремящиеся помочь, но и мошенники. Сегодня у преступников появляются новые приемы и схемы обмана людей, а прежние алгоритмы адаптируются под ситуацию. Взять хотя бы медицинскую маску, требуемую теперь повсеместно. С одной стороны, доверие к человеку в маске у многих повышается – кажется, что от столь законопослушного гражданина подвоха ждать не стоит. С другой стороны, маска мешает идентифицировать личность. Как в современных реалиях уберечь себя и близких от «карантинных» мошенников, рассказывают эксперты социального ток-шоу «Касается каждого» телеканала «Интер» – известный криминолог Анна Маляр и кандидат психологических наук, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева.

1. Видео и фото в соцсетях – наводка для мошенников. Практически каждый, у кого есть телефон с камерой и аккаунт в соцсетях, уже успел поделиться с миром информацией, чем занимается на карантине. « Сейчас, когда люди сидят дома, у многих сложное психологическое состояние, социализация для них еще более нужна и важна, – говорит Анна Маляр. – Но даже безобидное кухонное фото – «Смотрите, а вот я пеку пирожки» – источник информации для преступников. По этим кадрам может быть понятно, что есть в квартире, чем поживиться: насколько дорогая у вас посуда, мебель и техника. Более того, преступники обратят внимание не только на стоимость вашего имущества, но и запомнят планировку и расположение вещей в квартире». Да, в период самоизоляции это не кажется страшным, но карантин рано или поздно закончится – и что тогда?

Что делать? Перед публикацией фото или видео всегда критично оценивайте содержание. « Я тоже делаю видео из дома, но направляю камеру на шторы, чтобы интерьер не был виден», – делится лайфхаком криминолог.

2. Преступники в защитных костюмах. Эксперты предупреждают: мошенники часто пользуются нашей паникой и незнанием того, что именно делает Министерство здравоохранения и другие госструктуры для предупреждения распространения инфекции. Например, к вам в дверь стучатся люди в защитной экипировке и сообщают, что в здании проводится санобработка помещений от коронавируса, потому что в доме обнаружен случай заражения. Будете ли вы в этот момент обзванивать соседей, чтобы уточнить, правда ли это? Вряд ли. Вас попросят на какое-то время выйти из квартиры, потому что химические вещества вредны для здоровья. По возвращении вы, скорее всего, не досчитаетесь части вещей.

Что делать? « Помните, что никто не может зайти в ваш дом без вашего согласия, – подчеркивает Анна Маляр – И нет практики организованной массовой обработки жилья украинцев. Будьте особенно бдительны во время неожиданных визитов людей в защитных костюмах и звонков незнакомых сотрудников соцслужб, медсестер и работников санслужбы. Под масками, респираторами и экипировкой невозможно определить личность человека, соответственно, полиция не сможет поймать преступника и вернуть украденное имущество ».

3. Фальшивые тесты на COVID-2019, лекарства от коронавируса и лжезащита . « Недавно пресс-служба СБУ сообщала о пресечении деятельности организованной группы, контрабандно ввозившей на территорию Украины из Турции поддельные тесты для диагностики коронавируса , – рассказывает эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева. – В связи с пандемией и возникшей паникой мошенники забросали предложениями купить не только поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-2019, но и препараты, якобы защищающие от заболевания. В Интернете создаются сайты-однодневки с манящим слоганом: «Распродажа! Скидки! Осталось 10 упаковок!», торгующие масками, респираторами и средствами дезинфекции по предоплате или полной оплате товара. Но после отправки денег покупателям перестают отвечать на сообщения и телефонные звонки». Но даже если вы в итоге получите маску, не факт, что она от чего-то защитит. «Сегодня участились случаи подделок масок, респираторов, антисептиков, – констатирует Анна Маляр. – Уже где только не писалось, что маска или респиратор должны быть сделаны на специальном производстве из материалов особой плотности, не пропускающих вирус. Но люди продолжают покупать маски, не дающие нужной защиты. Антисептические средства – тоже предмет подделки, как и лекарства. Более того, даже когда не рекламируют прямо лекарство от коронавируса, существует вид недобросовестной торговли, когда советуют: «А вы купите вот эти витамины. Если их пить вместе, они защищают от коронавируса». И люди покупают».

Что делать? Принять как факт, что в настоящее время нет утвержденных вакцин или лекарств от COVID-2019, а тесты следует проходить только в медучреждениях, принимающих пациентов с подозрением на коронавирус. Лекарства, маски или антисептики приобретайте на проверенных сайтах, в официальных магазинах и лицензированных аптеках. « При совершении сделок через Интернет не соглашайтесь на предоплату и тем более на полную оплату товара, – говорит Наталья Бугаева. – Пользуйтесь услугой наложенного платежа» .

4. Звонки от «липовых» врачей. «Мошенники любыми путями собирают данные о пожилых пациентах: их контактную информацию, диагноз, сдавали ли они анализы, – рассказывает Наталья Бугаева. – Затем звонят якобы от имени врача и сообщают об очень плохих результатах анализов, например, о наличии онкологии в запущенной стадии и необходимости срочной дорогостоящей операции. В связи с ограниченным числом мест для госпитализации нужно внести предоплату, после чего врач готов приехать к пациенту домой. Или мошенник уговаривает пожилого человека купить дорогостоящее лекарство, представляющее собой альтернативу оперативному вмешательству. Якобы курс лечения предназначался для другого пациента, но поскольку «врач» понимает всю тяжесть ситуации, то готов помочь. На получение препарата большая очередь, и если в поликлинике узнают о том, что кому-то лекарство было продано вне очереди, у доктора могут быть серьезные неприятности. Именно поэтому все следует держать в тайне». По словам эксперта, обычно в виде лекарства предлагаются БАДы, которые мошенник еще долго может продавать испуганной страшным диагнозом жертве. А в условиях карантина пойти лишний раз к врачу и перепроверить информацию сможет не каждый.

Что делать? Держите связь с семейным доктором. И вопросы, которые касаются вашего здоровья и анализов, решайте только с ним. Никогда не покупайте медикаменты у незнакомых людей, даже если человек представился врачом и надел белый халат.

5. Воровство доставленных товаров . Даже находясь дома, мы не защищены от воров. «Конечно, сейчас вас нет на улице, и что-то украсть из вашего кармана они не смогут, – говорит криминолог Анна Маляр – Но появилась услуга бесконтактной доставки товаров: вы расплачиваетесь карточкой, вам привозят товар под дверь, а потом вы его забираете. Преступники могут следить за курьерами и забрать товар раньше вас».

Что делать? Договариваться с курьером, быть с ним на связи, чтобы не было зазора даже в несколько минут, в течение которых товар находится под дверями без присмотра. Можно также попросить курьера дождаться на безопасном расстоянии, пока вы выйдете и заберете покупку.

6. « Забытая» в банкомате карта. Когда большинство из нас находится в стрессовой ситуации, уже не кажется удивительным, если кто-то забывает кредитную карту в банкомате. И первый порыв – конечно же, вернуть владельцу! Чем он может обернуться? «Человек подходит к банкомату, чтобы снять деньги, и видит в картоприемнике банковскую карту, забытую предыдущим клиентом, – описывает одну из схем Наталья Бугаева. – Недалеко от банкомата маячит якобы владелец карты – пожилой человек или человек с больной ногой, который просит подать ее. Если выполнить просьбу, владелец карты начнет обвинять жертву, что с его счета сняли деньги, а доказательством этого являются отпечатки пальцев на «кредитке». Тут же появятся несколько сообщников мошенника, которые заявят, что являются свидетелями и сейчас будут вызывать полицию». На растерявшегося от такого поворота событий человека оказывается огромное психологическое давление, от него требуют вернуть «украденные» деньги.

Что делать? « Никогда не трогайте чужие карты: ни оставленные в устройстве, ни лежащие рядом. Помните: при совершении банковских операций фиксируется время их выполнения, каждый банкомат ведет видеонаблюдение и можно проверить, проводил ли операции с банковской картой посторонний человек. Без PIN -кода снять деньги с карты невозможно. Мошенники не хотят встречаться с полицией, поэтому вызывайте правоохранителей сами. Это испугает преступников, и они оставят вас в покое», – советует Наталья Бугаева.

7. Информация в группах взаимопомощи. В соцсетях появились группы, в которых люди искренне предлагают помощь окружающим. Например, довезти до работы медработников или помочь добраться в нужное место людям, у которых нет автомобиля. «В тяжелые времена многие хорошие, искренние люди при первом же запросе бросаются помогать, – рассказывает Анна Маляр. – Но этим могут воспользоваться мошенники. Как минимум – имитировать, что помощь нужна им. Или больше: отследить режим передвижения человека, ведь часто в группах взаимопомощи просят опубликовать в комментариях время и место, откуда забрать человека, и адрес, по которому отвезти. Если человек – доктор, а у него еще и жена врач, злоумышленникам станет известно, когда они оба уехали из дома… Есть и другая сторона: люди в таких группах сообщают номера и марку авто. По марке автомобиля можно увидеть, у кого какой достаток. Такую информацию преступники тоже собирают».

Что делать? Перепроверять информацию любым возможным способом. И не публиковать открыто никаких личных данных. Не сообщать улицу и номер дома, а обозначить место, откуда вас можно забрать, например, возле магазина, на перекрестке улиц. Если вы водитель, не пишите в группе марку и номер авто, а лучше возьмите контакт человека или дайте свой номер телефона для связи. Помогать ближнему – обязательно, но делать это нужно осознанно и осторожно. Каждый из нас сейчас должен включить критическое мышление.

8. Фишинг или «фейковые» письма от госструктур. «Киберпреступники умело используют ситуацию с коронавирусом для обновления старых схем хищения паролей и учетных данных пользователей , – рассказывает Наталья Бугаева. – Мошенники распространяют электронные письма и сообщения с вложениями и гиперссылками от имени ВОЗ или медицинских организаций, якобы содержащие важную информацию о коронавирусе. В результате на компьютеры и гаджеты пользователей попадает вредоносное программное обеспечение, и они становятся жертвами фишинга – незаконного сбора конфиденциальных данных интернет-пользователей».

Что делать? « Не открывайте вложения и не переходите по гиперссылкам на сторонние ресурсы, предлагаемые сомнительными адресантами, даже если информация кажется вам важной, – советует эксперт. – Всю необходимую информацию о коронавирусе черпайте из официальных источников». Подпишитесь на официальные каналы Минздрава. Или ищите информацию на официальных сайтах госструктур.