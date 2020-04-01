Нардеп Лерос утверждает, что к нему домой приехали сотрудники СБУ

Народный депутат Украины Гео Лерос (фракция "Слуга народа"), обнародовавший записи с участием человека, похожего на брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дениса о якобы о продаже госдолжностей, заявляет, что сотрудники СБУ приехали по адресу его проживания, вероятно, для проведения следственных действий.



"Приехало СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут", - написал депутат на своей странице в Фейсбук в среду.



В свою очередь адвокат Маси Найем на своей странице в Фейсбук написал: "По месту регистрации народного депутата Гео Лероса действительно пришли сотрудники Службы безопасности Украины. Спокойно поговорили с ними".



Найем сообщил, что цель прибытия сотрудников СБУ – "вручить три повестки на допрос на разные даты, начиная с 3 апреля 2020 года".



"Поскольку сейчас по тому адресу прибыть ни я, ни Гео не можем, то договорились, что вечером мы придем сами в СБУ, чтобы получить повестки", - написал он.



Агентство "Интерфакс-Украина" пока еще не располагает подтверждением этой информации от СБУ.



Как сообщалось, 29 марта Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года.



Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.



31 марта Лерос сообщил, что рассказал на допросе в Национальном антикоррупционном бюро Украины во вторник о том, откуда получил видеозаписи с участием человека, похожего на брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дениса.



Ермак же заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.



30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.



20 марта президент Украины Владимир Зеленский освободил Лероса от должности внештатного советника. Ранее Лерос вошел в число депутатов "Слуги народа", которые подписали обращение к секретарю СНБО с призывом уволить своего советника на общественных началах Сергея Сивохо. Также Лерос критиковал результаты заседания ТКГ в Минске 11 марта с участием Ермака, на котором обсуждался вопрос создания Консультативного совета, который оппоненты власти расценили как возможную легализацию на переговорах представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР".

