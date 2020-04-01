Зеленского просят ветировать законопроект об открытии рынка земли

Президента Украины Владимира Зеленского просят ветировать законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Соответствующие петиции появились на сайте Главы государства, передает УНН.



"Отменить принятый закон о продаже земли. Этот вопрос должен решать народ на референдуме", - говорится в тексте петиции.



Эта петиция №22/091178-эп уже набрала 637 голосов из 25 000 необходимых. Сбор подписей продлится еще 92 дней.



Также Президента просят ветировать законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Соответствующая петиция №22/091212-эп набрала 173 голоса из 25 тыс. необходимых.



Кроме того, появилась петиция №22/091190-п о роспуске ВРУ из-за принятия законопроекта о рынке земли. Эта петиция набрала 317 голосов из 25 тыс. необходимых.

