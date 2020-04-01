Беларусь запретила экспорт лука, чеснока и гречки

В Беларуси ввела мораторий на экспорт лука, чеснока и гречневой крупы на три месяца. Об этом со ссылкой на постановление правительства сообщает Delfi в среду, 1 апреля.



"В перечне товаров, в отношении которых вводится временный запрет, гречиха, гречневая крупа, лук-севок, лук репчатый и чеснок. Эти товары запрещено вывозить вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - сказано в сообщении.



При этом МИД Белоруссии поручили сообщить в Евразийскую экономическую комиссию о принятом запрете, а также внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами ЕАЭС аналогичных мер.



Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования, которое произошло 31 марта, и действуют в течение трех месяцев - то есть до 30 июня.



Под ограничение подпадают репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника. Коллегия ЕЭК приняла временный запрет на вывоз этих товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



Ранее коллегия запретила вывоз за пределы ЕАЭС широкой номенклатуры средств индивидуальной защиты, в частности, масок, очков.



Наконец, ЕЭК решила обнулить импортные пошлины на медицинские товары, ввозимые для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Эта мера будет действовать до 30 сентября 2020 года.

