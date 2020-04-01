Кулеба поблагодарил НАТО за поддержку Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за последовательную поддержку Украины.



"Рад, что наш разговор несколько дней назад с генеральным секретарем НАТО имеет практическое продолжение. Сегодня Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран НАТО могут согласовать новый пакет помощи для Украины уже завтра. Спасибо Альянсу за последовательную поддержку нашего государства!" - написал он в Twitter в среду.



Как сообщалось, в ранее в среду генеральный секретарь НАТО сообщил, что министры иностранных дел стран-членов НАТО на встрече в формате видеоконференции в четверг намерены одобрить новый пакет помощи для Украины и Грузии.

