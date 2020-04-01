Большинство АЗС подтвердило возможность снижения цен на нефтепродукты – АМКУ

Большинство руководителей сетей АЗС на встрече в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) подтвердило наличие условий для дальнейшего снижения цен на бензин и дизтопливо. "Участники рынка дали обоснованные пояснения относительно текущей ситуации с ценообразованием и большинство из них согласились с выводами АМКУ о наличии потенциала к дальнейшему снижению цен", – говорится в сообщении на сайте ведомства.



По мнению АМКУ, результатом проделанной им работы должно стать дальнейшее снижение цен на нефтепродукты.



"АМКУ ожидает, что результаты его мер и встреч, в частности, отобразятся на ценниках заправок", – подчеркнули в комитете.



В то же время в ведомстве заявили о готовности использовать все полномочия для обеспечения конкуренции на рынке нефтепродуктов.



В АМКУ напомнили, что с началом в декабре прошлого года кампании комитета, направленной на достижение максимально конкурентного ценообразования на этом рынке, цены на бензин и дизтопливо на АЗС снизились в среднем на 13%



Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) планировал 31 марта встретиться с руководителями АЗС WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar и UPG.



"Цель встреч – получить объяснения по ценообразованию на нефтепродукты и соответствия стоимости, указанной на стелах автозаправок, тем изменениям, которые претерпел рынок в последние месяцы: падение цен на нефть и крупный опт, колебания курса гривни", – говорится в сообщении комитета.



АМКУ констатировал продолжение снижения цен на автозаправках, но при этом указал на существующий потенциал к еще большему снижению цены.



"Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 грн/литр", – подчеркнули в комитете.



В свою очередь директор консалтинговой группы "А-95" (Киев) Сергей Куюн оценивает потенциал снижения цен на нефтепродукты до 3 грн/литр, даже после уже произошедшего снижения на прошлой неделе на 1-2,5 грн/литр.



По его данным, после введения в Украине чрезвычайной ситуации падение реализации в "премиальных" сетях составило до 40%, в "эконом-сегменте" - 15-20%. "Просело все – и приватный, и корпоративный сегменты. Неоднородна и география снижения продаж. У всех сетей максимально просел запад и юг. В первом случае приговором стало закрытие границ, во втором – пересыхание туристического потока, который в этот период обычно валил на юг на первоапрельскую юморину и просто к солнцу", - написал он в "Фейсбуке".



По мнению Куюна, несмотря на падение продаж, собственники сетей не будут закрывать АЗС, опасаясь возможного мародерства. "Будут убытки, но они продолжат работать, чтобы, как минимум, защититься от мародеров. А раз уж все равно открыты, то почему бы не скинуть цену до минимума - любой проданный литр хоть как-то снизит убыток. Таких станций будет немало", - пояснил он.



В то же время Куюн выразил опасение, что текущие условия могут реанимировать теневой рынок. "Как на это будет реагировать "белый" бизнес, пока не ясно, опрос ключевых игроков такого понимания не выявил. Если будет совсем тяжко, первым под нож пойдет персонал, еще тысячи безработных. Но по всему видно, что запас еще есть, в том числе по цене, благо, внешний рынок остается низким", - резюмировал эксперт.

