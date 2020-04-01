Бюджет в марте недополучил более 10% доходов

Доходы Государственного бюджета Украины за март 2020 года составили 87,921 млрд грн, что почти 10,190 млрд грн, или на 10,4% меньше планового показателя на этот месяц. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, передает УНН.



В то же время в марте 2020 года доходы Государственного бюджета были выше по сравнению с показателем аналогичного месяца прошлого года на 2,054 млрд грн, или на 2,4%.



По данным Госказначейства, доходы государственного бюджета в январе-марте текущего года достигли 210,695 млрд грн, что на 27,592 млрд грн, или на 11,6% ниже планового показателя на этот период.



В январе-марте этого года доходы госбюджета увеличились на 56,4 млн грн, или были на уровне с аналогичным периодом 2019 года.

